Los participantes deben proponer soluciones innovadoras para el espacio del baño que aborden desafíos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU.

Tras nueve ediciones con más de 26.000 participantes de 10 países, regresa jumpthegap, invitando a los mejores talentos en arquitectura y diseño a encontrar soluciones creativas para el espacio del baño.

La décima edición marca una nueva etapa en el desarrollo del concurso internacional de diseño de Roca, impulsada por los retos a los que nos enfrentamos hoy como individuos y como sociedad.

agenda de desarrollo sostenible

A partir del 2021, jumpthegap desafiará a arquitectos y diseñadores de todo el mundo a crear soluciones para el espacio del baño que aborden y promuevan objetivos establecidos por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Una evolución del enfoque más conceptual y futurista de ediciones anteriores, con mayor énfasis en temas que necesitan de una respuesta inmediata, y que sigue a la edición especial del año pasado dedicada a las nuevas realidades de la covid-19.

«El concepto de “futuro” ha cambiado.» Marc Viardot, Corporate Marketing and Design Director de Roca Group

Frente a los nuevos desafíos provocados por la pandemia, jumpthegap quiere dar respuesta directa a temas como la preservación del planeta, el apoyo a su diversidad o la lucha contra las desigualdades. Para buscar soluciones, se quiere aportar valor añadido a la innovación y mostrando diversidad sostenibilidad, atemporalidad y adaptabilidad.

Se invita a los participantes a que presentes sus diseños en www.jumpthegap.net entre 3 de mayo y el 3 de junio, ya sea individualmente o en grupos de dos.

Los participantes en la edición 2021 de jumpthegap deberán enmarcar sus proyectos en una de las cuatro nuevas categorías del concurso: Bienestar y salud, agua y energía, diseño neutral, crisis y emergencia.

jurado

Los proyectos serán evaluados por un jurado de profesional de renombre, liderado por el arquitecto japonés y ganador del Premio Pritzker 2014 Shigeru Ban (presidente del jurado), y que también cuenta con Somi Kim, directora sénior de soluciones para el cuidado de la salud en Johnson & Johnson (J&J) Design; Paul Priestman, diseñador, presidente de PrestmanGoode; Andrea Trimarchi y Simone Farresin, fundadores del estudio de diseño Formafantasma; Deborah Sweard, directora del Centro Regional de Información de las Naciones Unidas de Bélgica; Mariana Amatullo, presidenta de Cumulus International Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media; Isabel Roig, directora ejecutiva del BcD Barcelona centro de Diseño y presidenta de World Design Weeks; y Marc Viardot, Corporate Marketing and Design Director de Roca Group.

sobre jumpthegap

jumpthegap es un concurso internacional impulsado por Roca desde 2004. Se celebra cada dos años en colaboración con Barcelona Centro de Diseño. Su principal objetivo es ofrecer una plataforma donde profesionales de la arquitectura y el diseño y estudiantes de todo el mundo puedan desarrollar y mostrar su talento. El concurso plantea a las nuevas generaciones de diseñadores y arquitectos el reto de idear soluciones reales e innovadoras para el espacio urbano.