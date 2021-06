Desde València Capital Mundial del Diseño 2022 han lanzado «Run for the oceans», un reto solidario que se celebrará el próximo sábado 5 de junio en La Marina de València.

La próxima Capital Mundial del Diseño en 2022 por designación de la World Design Organization, se convierte este año en la anfitriona del movimiento “Run for the Oceans” en España convocando a 2.000 corredores para que sumen kilómetros por la causa, facilitándoles el Run for the oceans Valencia 5K, un recorrido específico por la Marina de Valencia que podrán realizar el próximo 5 de junio.

València acoge por primera vez el movimiento «Run for the Oceans», puesto en marcha por la organización Parley for the Oceans y Adidas con el objetivo de preservar la limpieza y buen estado de los océanos, como punta de lanza hacia un planeta y un modo de habitarlo más sostenible. Y lo hace retando a 2000 corredores y corredoras en La Marina de València a correr 5km y así luchar contra la contaminación plástica en los océanos. Se trata de un proyecto llevado a cabo en colaboración con La Marina de València y con el apoyo del Ajuntament de València.

Además de la carrera, la iniciativa ha puesto en marcha una serie de iniciativas que permitirán a los usuarios poder contribuir al cuidado sostenible del medioambiente. Puedes consultarlas aquí.

De esta forma, la Ciudad del Túria sigue la estela de grandes capitales como París y Nueva York y acoge este año toda una serie de iniciativas dentro de este programa global que comparten el objetivo de concienciar a la sociedad en el problema de los residuos plásticos en el mar, valores que comparte desde su visión comprometida con la sostenibilidad y con la mirada en el diseño como una herramienta de transformación. Una ocasión perfecta para anunciar el nacimiento de ZERO, el proyecto de sostenibilidad de València Capital Mundial del Diseño 2022.

¿Qué es ZERO?

ZERO un proyecto que está dirigido por la diseñadora Ana Criado y que pretende generar un espacio donde fomentar, estudiar y propulsar iniciativas relacionadas con la economía y el diseño circular, con el objetivo de alcanzar el objetivo de llegar a ser una ciudad zero waste en 2030.