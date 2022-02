Los nuevos Másters Beyond son un conjunto de programas avanzados que cruzan disciplinas para redefinir el diseño del mañana.

Master in Design through Emergent Futures

Elisava, la Facultad de Diseño e Ingeniería de Barcelona, acaba de lanzar un conjunto programas Máster para redefinir el diseño del mañana teniendo en cuenta los desafíos a los que se enfrenta el planeta hoy.

Dirigido a profesionales con conciencia crítica, a personas dispuestas a utilizar el diseño para cambiar la sociedad.

A través de la interdisciplinariedad, la transversalidad, los nuevos formatos, la investigación basada en proyectos y la observación esmerada del panorama actual, los Másters Beyond de Elisava exploran un nuevo enfoque de pensamiento polifacético, deconstruyendo cada disciplina para remodelarla y reconfigurarla huyendo del pensamiento ortodoxo y unidireccional.

Enfocados a personas comprometidas con la responsabilidad de actuar frente a los desafíos de la actualidad para poder repensar las nuevas posibilidades del diseño, la serie de Másters Beyond pretende ser un laboratorio de propuestas reales para fomentar el cambio que necesita el planet

Toda la información detallada de cada programa se puede encontrar en la web de Elisava Masters Beyond, un portal dedicado exclusivamente a estos nuevos másters.

Becas

Junto con la oferta educativa, Elisava lanza las nuevas becas de los Másters Beyond. Las Becas Beyond ofrecen la posibilidad de cursar un Máster Beyond con inicio en septiembre 2022. Se otorgará una beca del 50% para cada máster, a escoger entre los siguientes:



• Master Beyond Packaging

• Master Beyond Branding

• Master Beyond Product(s)

• Master in Data Design

• Master in Design for Resilience

• Master in Design through New Materials

• Master in Human Interaction and AI

• Master in Design for Emergent Futures

Para poder optar a una de las becas, te puedes registrar hasta el miércoles 16 de marzo, a través del formulario de la web Masters Beyond de Elisava, adjuntando tu portfolio en el mismo formulario.