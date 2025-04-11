La propuesta, desarrollada por el equipo de comunicación de la escuela, conjuga diseño contemporáneo, materiales tecnológicos y una clara vocación por conectar con nuevas generaciones de estudiantes

Elisava ha presentado en el Saló de l’Ensenyament 2025 una propuesta arquitectónica y experiencial que trasciende la idea tradicional de stand ferial. Lejos de estructuras convencionales, la Facultad de Diseño e Ingeniería de Barcelona ha apostado por un espacio envolvente, con formas curvas y materiales que remiten a una estética tecnológica, contemporánea y cercana al diseño de producto más actual.

Diseñado por su propio equipo de comunicación, el stand responde a una lectura del diseño como herramienta de relación y experiencia. Lejos de crear una frontera entre institución y visitante, se configura como un entorno abierto, fluido y acogedor. El uso de líneas curvas y la integración de elementos como bancos circulares, gradas y mesas de diferentes diámetros refuerzan la idea de comunidad y participación activa, en lugar de una exposición unidireccional.

Uno de los elementos más llamativos es la elección cromática: un tono naranja vibrante que recorre toda la estructura, desde la tarima hasta las gradas y el mobiliario. Este color, aplicado sobre DM lacado mate, genera una identidad visual rotunda y reconocible dentro del entorno ferial. La incorporación de laminado metálico Homapal Formica —en el acabado M2022 Brushed Aluminium— en las superficies de mesas y taburetes, así como en otros elementos del mobiliario, añade una capa de sofisticación y dinamismo visual que remite al diseño industrial y al universo del diseño de producto contemporáneo.

Además de la experiencia espacial, el stand funciona como escaparate vivo del trabajo de la escuela. Las paredes exponen proyectos seleccionados de los tres grados universitarios que ofrece Elisava, evidenciando tanto la diversidad de sus propuestas como el enfoque multidisciplinar del centro. Una pantalla integrada complementa la información con contenidos audiovisuales sobre instalaciones, workshops, colaboraciones y otras actividades desarrolladas con empresas, instituciones y ONGs.

Enmarcando todo el conjunto, un trust circular con iluminación cenital potencia la percepción inmersiva del espacio y añade valor escenográfico al conjunto. La estructura, más cercana a una instalación artística que a una solución ferial convencional, ha sido desarrollada y montada por Montaggio, empresa especializada en diseño y producción de stands, con una larga trayectoria en el sector.

La presencia de Elisava en el Saló de l’Ensenyament 2025 es una muestra del compromiso de la escuela con la innovación en todos los niveles: desde la docencia hasta la manera de comunicarse con su entorno. Este stand no solo presenta su oferta académica, sino que actúa como una declaración de intenciones: el diseño como espacio, como experiencia y como herramienta de conexión entre personas.

Fotos: Enric Badrinas