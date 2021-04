Los World Design Guide ha desvelado los proyectos finalistas de los IF Design Awards 2021. En la primera ronda se contabilizaron casi 10.000 solicitudes, de más de cincuenta nacionalidades distintas. El jurado, compuesto por más de noventa diseñadores profesionales, independientes e internacionales, ha seleccionado los mejores proyectos para esta edición. En total, son 4.664 finalistas que se someterán al jurado final en marzo de este mismo año.

Los finalistas son, según la organización, «aproximaciones emocionantes e innovadoras que responden a cambios sociales y se centran en las necesidades reales de los usuarios». Son, además, una balanza entre funcionalidad y estética enmarcados en diversas categorías relacionadas con el mundo del diseño. Entre los finalistas destaca la participación valenciana, con una presencia de más de cuarenta proyectos de diversa índole (desde arquitectura, interiorismo o diseño de producto).

