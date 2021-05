Los documentales de diseño siempre son una buena fuente de inspiración para creativos y diseñadores. Por ello, en Öbjetto te recomendamos las piezas audiovisuales de diseño de producto que todo creativo debería ver sí o sí.

En esta selección de documentales de diseño de producto que no te puedes perder si eres diseñador podrás encontrar historias que te trasladarán al mundo del diseño y que no te dejarán indiferente. Corren tiempos difíciles, y a veces es complicado encontrar inspiración; por ello te recomendamos esta exquisita selección que te ayudará a fomentar la creatividad cuando más te cueste.

rams

Este documental cuenta la historia de Dieter Rams, uno de los diseñadores más influyentes del siglo XX. Al mismo tiempo, se trata de una reflexión sobre el consumismo, la sostenibilidad y el futuro del diseño. Este diseñador industrial alemán ha dejado durante más de 50 años una profunda huella en el campo del diseño de producto y en el mundo con su gran trabajo en Vitsoe y Braun. Los objetos de Rams han marcado la vida de millones de personas y esto convierte en todavía más especial una pieza audiovisual que no dejará a nadie indiferente.

objetctified

Este documental habla sobre la difícil relación entre los objetos fabricados y las personas que los diseñan. A través de conversaciones en profundidad, esta pieza documenta los procesos creativos de algunos de los diseñadores de producto más influyentes del mundo. Además, este documental estrenado en 2009 es una mirada a la creatividad que hay detrás de todo, desde los cepillos de dientes hasta los aparatos tecnológicos. Sin duda, uno de los mejores documentales de diseño de producto que no te puedes perder si eres diseñador.

architecture, art and design: 100 years of the bauhaus

Otro documental que se cuenta entre los mejores de diseño de producto es Architecture, art and design: 100 years of the Bauhaus. Esta pieza audiovisual explora el legado del movimiento de la Bauhaus con motivo de su centenario. En 2019 Planetfilm fue el encargado de producir esta serie documental de tres partes en nombre de Deutsche Welle para conmemorar un aniversario especial de un movimiento que sigue siendo enormemente relevante en la actualidad.

design the new business

Este documental de Erik Roscam Abbing titulado Design The New Business también se cuenta entre los documentales que deberías de ver sí o sí y pretende reflejar las relaciones que ejercen las empresas con el diseño y cómo el potencial de estas permite que la creatividad pueda fluir con mucha más eficacia, y así ser rentable y efectivo. El documental muestra case studies y testimonios a grandes personalidades del mercado global y analiza su posición ante el dilema empresarial y creativo.

abstract: the art of design 2

Dos años después de la exitosa primera temporada de Abstract: El arte del diseño, Netflix ha lanzado la segunda temporada de la serie documental. Se trata de un análisis en profundidad de la vida y ámbito laboral de diferentes profesionales del diseño en distintas vertientes y terrenos. En esta segunda edición, Netflix recorre seis nuevos talentos. Entre ellos se encuentran la biodiseñadora Neri Oxman, la diseñadora de vestuario Ruth E. Carter, el artista Olafur Eliasson, la diseñadora Cas Holman, el diseñador de tipografías Jonathan Hoefler y el creativo de Instagram Ian Spalter.

función y forma. diseño en españa. medio siglo contigo.

Bajo el título Función y forma: Diseño en España. Medio siglo contigo, este documental dirigido por Benet Román analiza el diseño industrial español. De la mano de Juli Capella, Nani Marquina, Isidro Ferrer, Miguel Milà o Mario Ruiz, entre otros, esta pieza audiovisual cuenta los entresijos y las principales tendencias de un sector que en España comenzó a desarrollarse en el siglo XX.